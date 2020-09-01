Suudi koalisyon güçleri komutanının görevden alınmasına Yemen'den ilk tepki

Al Masirah TV kanalının sitesinde yer alan habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter'den yaptığı bir paylaşımda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanı Fehd bin Turki'nin görevden alınmasını değerlendirdi.

Muhammed Ali el-Husi'nin attığı tweette, "Eğer bu savaşın son bulması yönünde yapılmışsa iyi bir şey." denildi.

Suudi Arabistan medyası Kral Selman bin Abdulaziz'in yayınladığı kraliyet kararnamesi gereği, Ortak Kuvvetler Komutanı General Fehd bin Turki bin Abdulaziz Al Suud'ın görevinden alındığını bildirmişti.