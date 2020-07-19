Ensarullah Hareketi BM temsilcisinin tutumunu eleştirdi

Sputnik’ göre, Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in görevini yerine getirmekte başarısız olduğunu duyurdu.

Muhammed Bahiti, “BM’nin görüşmelerinde kullandığı mekanizma yanlıştır. Görüşmeler Yemenlı taraflar arasında yapılmalıdır. Dış boyutta da bu görüşmeler Yemenliler ile Suudi Arabistan ve BAE gibi saldırgan ülkeler arasında yapılmalıdır” dedi.

“Görüşmeler, Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen’in istifa eden hükümetiyle değil, ilgili taraflarla yapılmalıdır” diyen Bahiti, “Biz BM’nin saldırganların tarafını tuttuğuna inanıyoruz, çünkü Suudi Arabistan Yemen'de bir çözümün gerçekleşmesini önlemek istiyor ve bu ülkede başlattığı savaşın sorumluluğunu kabul etmiyor” ifadelerinde bulundu.

Yemen’de saldırgan unsurlar arasındaki çatışmalara atıfta bulunan Bahiti, “İşgalci ülkeler kendi müttefikleri arasında barış sağlayamazsa Yemen’de asla barış inşa edilmez. Biz Yemen’deki çatışmaların devam etmesinin saldırgan ülkelerin lehine olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu.