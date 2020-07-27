Ensarullah: Çok sayıda IŞİD ve el-Kaide üyesi Suudi güçlerine katıldı

Yemen merkezli 26 Eylül Gazetesi’nde yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketine bağlı İçişleri Bakanı Abdulkerim Husi, “Mevcut bilgiler, çok sayıda IŞİD ve el-Kaide gibi terör üyelerinin al-Bayda başta olmak üzere Suudi koalisyonunun kontrolü altındaki bölgelere ulaştığını gösteriyor” dedi.

İç güvenliği güçlendirme konusunda büyük başarı elde ettiklerini belirten Husi, çok sayıda IŞİD ve el-Kaide çetesi tespit ederek imha ettiklerini ifade ederek, ileride güvenlik güçlerinin güçlenmesi için Yemenli gençlerin kullanılacağını duyurdu.