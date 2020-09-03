30 milyon İranlı bedava elektrik kullanacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün video konferans yoluyla Doğu Azerbaycan, Kirmanşah ve Erdebil eyaletlerinde düzenlenen su ve elektrik projelerinin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani burada yaptığı konuşmada, önümüzdeki iki ay itibariyle ülkede elektrik tüketimleri düşük olan 30 milyon İranlıya bedava elektrik sağlanacağını bildirdi.

Ruhani, “Daha önce benzeri görülmemiş en ağır yaptırımlarla karşı karşıyayız. Son iki buçuk yıl boyunca halkımız düşmanların komploları karşısında durdu. Çok şükür ki ABD yenilgiye uğradı ve İran halkının diz çökmesi için kurduğu tüm planları başarısız kaldı” dedi.

Beyaz Saray'ın büyük bir stratejik hata yaptığını belirten Ruhani, “Bu baskılar olmasaydı halkımız yaşamı daha kolay olurdu. Ancak düşmanlar tüm yaptırımlara rağmen bizi ülkemizi geliştirmekten alıkoyamadılar” ifadesini kullandı.