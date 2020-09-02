Ruhani'den Pompeo'nun tetik mekanizması iddiasına tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ülkenin ekonomik ve siyasi durumuna değinen Ruhani, “ABD’liler iki buçuk yıldır ekonomik baskı yapmakla İran milletini kendi gayri meşru istekleri karşısında dize çökertmeye çalıştı ancak başaramadılar” dedi.

Ruhani, “İran'a uygulanan silah ambargosu Ekim ayında sona erecektir ve bu Amerikalılar için çok zor. Hatta yaptırımları uzatılması için çok çalıştılar ancak utanç verici bir şekilde yenildiler” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD’liler BM Güvenlik Konseyi’ndeki yenigilerinin ardından nükleer anlaşma kapsamındaki tetik mekanizmasını harekete geçireceklerini iddia ettiler. Bu uluslararası hukuka aykırı bir iddiadır ve çocuklar bile bunu biliyorlar” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa ve BM Güvenlik Konseyi ABD’nin nükleer anlaşma kapsamındaki yasal konuları kullanma hakkına sahip olmadığı konusunda hemfikirdir. Çünkü ABD sadece nükleer anlaşmadan çıkmayıp aynı zamanda anlaşmaya bağlı olanları da cezalandırmıştır.”

ABD Dışişleri Bakanı Pompo, İran'a yönelik BM yaptırımlarının 20 Eylül gece yarısından itibaren geri döneceğini ileri sürmüştü.