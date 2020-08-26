Ruhani: Düşmanların İran'ı çökertme planı başarısız oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, İran milletinin başta ABD olmak üzere düşmanların komplo ve baskılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, “İran milleti direnişiyle büyük güçler karşısında başarılı oldu. Milletimizin direnişi için bugün diplomatlarımızın siyasi alanda ABD’yi yendiğini görüyoruz. ABD’nin her gün BM Güvenlik Konseyi’nde yenilmesi İran milletinin direnişi içindir” dedi.

Ruhani, “Eğer İran milletinin direnişi olmasayıdı düşman iki yıl önce bizi dize çökertirdi. İran milleti düşmana boyun eğmedi. Onlar bizi çöküş noktasına getirmek istedi” ifadelerinde bulundu.

İran'ın ABD'nin ağır yaptırımları altında olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkenin bu süre zarfında büyük başarılara imza attığını bildirdi.

Ruhani, "Haksız yere eleştirenler, gelirimizin 900 bin milyar tomanının azaldığını bilmeli. Fakat bu duruma rağmen ayakta durduk. Piyasamızın durumu Avrupa'nınkinden daha iyi." açıklamasında bulundu.

12. hükümetin 30 milyondan fazla vatandaşa ücretsiz elektirik kullanma imkanı sunduğunu dile getiren Ruhani, "Bedava elektrik uygulamasıyla 42 yıllık rüya gerçek oldu. Buna ilave olarak ülkemizde korona tedavisi İranlılar ve yabancı uyruklu göçmenler için ücretsizdir. Korona döneminde herkes için bir yatak ve gerekli ilaç bulunmaktadır." diye konuştu.