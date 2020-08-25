Düşmanlar komplo ile İran'ın ekonomik faaliyetlerini durdurmak istedi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün sabah saatlerinde video konferans aracılığıyla Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın bazı ulusal projelerinin açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Ruhani, "Ülkede korona salgınının başlangıcında düşmanlar tarafından her şeyin kapatılması yönünde bir komplo yapıldı. Mart ayında işyerlerinin açılması gerektiğini duyurduğumuzda ve aynı zamanda salgının başından itibaren üretim birimlerinin kapatılmaması gerektiğini açıkladığımızda çok öfkelendiler. Yabancı medya kuruluşları da 'Hükümet, halkın hayatına hiç değer vermiyor ve ülkeyi krize sokmaya çalışıyor. Her yer kapanmalı" diye yaygara çıkardılar. İran'ı ekmek, su ve hijyen ürünleri için kuryuğa giren kendi ülkelerinin durumuna düşürmeye çalıştılar." dedi.

Ruhani, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun işletmelerin faaliyetleri konusunda tedbirli kararlar aldığını belirterek, "Sağlık protokollerine uyulduğu takdirde üretimi ilerletmenin mümkün olduğunu söyledik. Üç ülkenin lideri bana 'Koronavirüsle mücadele ile birlikte ekonomik faaliyet yürütmeniz bizim için örnek oldu' dedi." ifadelerinde bulundu.