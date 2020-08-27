Ruhani: Hedefimiz yaptırımların verdiği hasarları telafi etmektir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomik yol haritasını uygulayarak, daha önce benzeri görülmemiş yaptırımların ve koronavirüs salgınının ülke ekonomisine yol açtığı hasarları telafi etmenin yanı sıra önemli projelerin tamamlanmasına ve ülkenin ekonomik istikrar ve refahının önünü açmaya çalıştığını söyledi.

Ruhani, Hükümetin son iki buçuk yıldır uyguladığı politikalarla yaptırımlar ve ABD'nin ülke ekonomisini çökertme ve İran İslam Cumhuriyeti'nin düzenini bozma komplolarına karşı koymada başarılı olduğunu belirtti.