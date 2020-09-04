Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif, ABD'nin UCM Başsavcısına yaptırım kararına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına Yaptırım Kararı aldı. Bu bireylerle başlayan, daha sonra küçük, orta ve büyük güçleri hedef alan ve şimdi uluslararası karakterleri içeren bir eylemdi” ifadesini kullandı.

Zarif’in paylaşımında ayrıca, “Bu sonsuz çılgınlığı durdurmanın tek yolu, ABD’nin isteğine boyun eğmemektir. ABD’nin öfkesi korkusundan teslim olmak, sadece onun iştahını arttırır” denildi.

İran'ın yerli yapım 'Dena' muhribi Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek

İran Savunma Bakanlığı Deniz Sanayi Kurumu Başkanı Amiral, Emir Restgari, Savunma Bakanlığı’nın yeri üretim 'Dena muhribi', 'Bisat denizaltı' ve 'Piruzan hoverkraftı' (Hava yastıklı tekne) projelerinin son durumuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dena muhribi bu sene İran Deniz Kuvvetlerine teslim edilecektir ve Bisat denizaltının da üretim çalışmaları başlamıştır” dedi.

Piruzan hoverkraftinin (Hava yastıklı tekne) de yılın sonuna kadar Deniz Kuvvetlerine teslim edileceğini belirten Amiral Restgari, bu hoverkraftın yüksek hıza ve radardan kaçma kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

İranlı din aliminden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki

Ayetullah Muhammed Cevad Fazıl Lenkerani yayınladığı bir bildiride İsveç’te Kur’an-ı Kerim'i yakma provokasyonuna tepki gösterdi.

Ayetullah Lenkerani’nin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e ve Müslümanların kutsal değerlerine yapılan son hakaret ve bu saygızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak çok üzücüdür. Kura’n-ı Kerim’e hakaret etmek Tevrat, İncil ve diğer kutasal değerlere hakaret etmektir"

Ayetullah Lenkerani ilaveten başta dışişleri bakanlığı olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti’nin bu eyleme karşı sert tepki göstermesini istedi.

İsveç’te birkaç gün önce Malmö kentinin merkezi sayılan Stortorget’te bir araya gelen aşırı sağcılar Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan'a destek gösterisi düzenlemek istedi.

Irkçı grubun gösteriler sırasında Kur’an-ı Kerim’i yaktığı ve tekmelediği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yüzlerce Müslüman sokaklara döküldü.

30 milyon İranlı bedava elektrik kullanacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün video konferans yoluyla Doğu Azerbaycan, Kirmanşah ve Erdebil eyaletlerinde düzenlenen su ve elektrik projelerinin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani burada yaptığı konuşmada, önümüzdeki iki ay itibariyle ülkede elektrik tüketimleri düşük olan 30 milyon İranlıya bedava elektrik sağlanacağını bildirdi.

Ruhani, “Daha önce benzeri görülmemiş en ağır yaptırımlarla karşı karşıyayız. Son iki buçuk yıl boyunca halkımız düşmanların komploları karşısında durdu. Çok şükür ki ABD yenilgiye uğradı ve İran halkının diz çökmesi için kurduğu tüm planları başarısız kaldı” dedi.

Beyaz Saray'ın büyük bir stratejik hata yaptığını belirten Ruhani, “Bu baskılar olmasaydı halkımız yaşamı daha kolay olurdu. Ancak düşmanlar tüm yaptırımlara rağmen bizi ülkemizi geliştirmekten alıkoyamadılar” ifadesini kullandı.

İran'da 328 bin 595 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 926'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1994 artarak, 380 bin 746'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 702'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 328 bin 595 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.