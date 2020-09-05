ABD korona döneminde de tıbbi ilaçlara erişimi engelliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Düşmanlara bağlı medyanın salgının başlangıcından itibaren ülkeye karşı kara kampanya yürüttüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, "Koronavirüsü yenmemiz gerektiğini söylediğimizde sağlığı ön planda tutup çalışmak anlamına geliyor. Bazı İslam Devrimi düşmanları herhangi bir konuda ülkenin tatile girmesini istiyor. Onlar Muharrem etkinlikleri, üniversiteye giriş sınavı, okulların açılışı ve fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi konusunda yaygara çıkardılar. Eğer devrim düşmanları samimi olsaydılar bir keresinde ABD'nin İran'a karşı suç işlediğini ve korona döneminde bile İran'a yaptırımlar uyguladığını söylerdi." dedi.

Son 7 ayda korona salgını ve yaptırımlara rağmen kimsenin İran’a yardımda bulunmadığını belirten Ruhani, ABD korona döneminde de tıbbi ilaçlara erişimi engelleyen ABD’nin kötü niyetli olduğu için kısıtlamaları kaldımak yerine yeni yaptırımlar uyguladığını söyedi.

Ruhani ayrıca, "Dost ülkeler de 'İran’la ticaret yaparsam Amerika baskı yapar, ancak zor günlerde insanlık adına ABD’ye karşı durup İran ile çalışacağım' demedi; Bu gerçekleşmedi. Son 7 ayda sağlık sektörü ve ekonomimiz için tek başımıza ayakta durup el ele vermemiz gerektiğini öğrendik." diye konuştu.