Türkiye'de COVID-19 hasta sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 135 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887'ye ulaştı. Hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 219, ağır hasta sayısı 4 bin 121, aktif hasta sayısı 61 bin 129 oldu.

'Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır" dedi.