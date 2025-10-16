İran ile Venezuela dışişleri bakanları Uganda’da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Eduardo Gil Pinto, Kampala’da gerçekleştirilen Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları 19. Dönem Ara Toplantısı kapsamında bir görüşme yaptılar.

Görüşmede iki bakan, ikili ilişkiler ile ekonomik, ticari, bilimsel-eğitsel ve kültürel alanlardaki işbirliği konularını ele aldılar.

Batı Asya ve Karayipler bölgeleri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren bakanlar ayrıca, tek taraflılık ve uluslararası hukuk ihlallerinden kaynaklanan zorluklarla etkili şekilde mücadele edebilmek için gelişmekte olan ülkeler ve Bağlantısızlar Hareketi üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladılar.

Taraflar, ABD’nin yasadışı eylemlerini, özellikle Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırısını ve Venezuela’nın çıkarlarına karşı tekrar eden tehdit ve saldırılarını kınayarak, bu hukuk tanımaz davranışların küresel barış ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundular.

Bakanlar ayrıca, ulusların zorbalık ve yasadışı baskılara karşı kendilerini savunma hakkını bir kez daha vurguladılar.