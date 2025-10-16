Pezeşkiyan’dan Afganistan-Pakistan çatışmasına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Afganistan ile Pakistan arasındaki son olaylara değinerek, “Bu iki kardeş, Müslüman ve komşu ülke arasındaki son gelişmeler, İran de dâhil olmak üzere tüm bölge ülkelerinde derin bir endişe ve üzüntü yaratmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki ihtilaf ve çatışmaların halkların arzusu değil, aksine İslam düşmanlarının ve uluslararası siyonizmin komplolarının bir sonucu olduğunu belirterek, “İslam ümmetinin düşmanları her zaman Müslüman ülkeler arasında ayrılık yaratmak ve onları zayıflatmak istemiştir” ifadesini kullandı.

Diyalog ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesini, bu iki Müslüman ve komşu ülke arasındaki gerilimi azaltmanın en doğru yolu olarak nitelendiren Pezeşkiyan, “Bölge her zamankinden daha fazla huzur, birlik ve işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. Eminiz ki Afganistan ve Pakistan’ın değerli hükümetleri ve halkları, sağduyu ve hikmetle hareket ederek, yeniden dostluk, işbirliği ve karşılıklı güven yolunu seçeceklerdir” ifadelerinde bulundu.