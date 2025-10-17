Hizbullah lideri: Biz asla yenilmeyeceğiz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Beyrut’ta düzenlenen İmam Mehdi (a.c) İzci Teşkilatı’nın büyük buluşması vesilesiyle yaptığı konuşmada, Lübnan’ın ABD ve siyonist rejimin tüm saldırılarına ve komplolarına karşı dimdik ayakta olduğunu belirtti. Kasım, “Hiçbir güç, direnişi yenemez; çünkü bu vatanın toprağı şehitlerin kanıyla karılmıştır” ifadelerini kullandı.

Beyrut’taki etkinliğe 74 bin 475 genç kız ve erkek izcinin katıldığını vurgulayan Kasım, bu dev katılımın Lübnan halkının imanını, iradesini ve birliğini ortaya koyduğunu söyledi. “Bu toplantı, direniş yolunda birlik ve kararlılığımızın açık mesajıdır” dedi.

Kasım, Filistin davasına tam desteğini yineleyerek, “Kudüs, hakkın yoludur; direnişin pusulası daima bölgenin onuruna, halkların özgürlüğüne ve insanlığın yüceliğine dönüktür” ifadelerini kullandı.

ABD ve Batı’nın siyonist rejime sağladığı desteğe tepki gösteren Kasım, “Onlar işgalciyi korumak için bütün imkanlarını seferber ediyorlar ama başaramayacaklar. Bu toprakların her karışı, direnişin ve şehitlerin emanetiyle korunuyor” dedi.

Beyrut’ta gerçekleştirilen bu dev buluşmada konuşan İmam Mehdi İzcileri Derneği Başkanı Nezih Fayyaz, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar geniş katılımlı bir izci toplantısının yapılmadığını belirtti ve “Biz buradayız; çünkü düşmanı meydan okumaya geldik. Biz, Seyyid Hasan Nasrallah’ın yolunu sürdüren nesilleriz” ifadelerini kullandı.

Kasım konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “ABD ve İsrail, geçmişte olduğu gibi bugün de yenilmeye mahkûmdur. Direniş, imanla, fedakârlıkla ve şehitlerin kanıyla beslenmektedir; ve bu güç, asla sarsılmayacaktır.”

On4haber