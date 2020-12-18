İran'da toplam 865 bin 474 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 121 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 273'e, vaka sayısının da 1 milyon 145 bin 651'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 627'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 865 bin 474'e ulaştığı bilgisini verdi.