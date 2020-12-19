Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Nükleer anlaşma için ayrı bir belgeye ihtiyaç yok

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer anlaşma iddiasına tepki gösterdi.

Garipabadi paylaşımında, "Daha önce de belirttiğim gibi UAEA'nın rolü sadece nükleer çalışmalarının doğruluğunu ve denetimini yapmak ve bu konuda güncellenmiş gerçek raporlar sunmaktır. Yükümlülüklerin nasıl gerçekleştiğine dair her türlü değerlendirmede bulunmak (örneğin ihlal gibi ibarelere değinmek) kesinlikle Ajans'ın görevlerinin ötesindedir ve kaçınılması gerekiyor." dedi.

Garibabadi, Ajans'ın İran'la gerçekleşen nükleer müzakere sürecinde rolünü ve payına düşeni yaptığını, imzacı tarafların yükümlülükleri ve UAEA'nın görevlerinin çok özenle yazılarak üzerine anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın yapılması için tüm tarafların neler yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi.

İran nükleer anlaşmasının tekrar müzakere edilemeyeceğine vurgu yapan Garipabadi, "Anlaşmanın yeniden canlandırılması durumunda Ajans'ın rolü hakkında her hangi bir belge veya anlaşmaya gerek yok, aynı zamanda durumu daha da karmaşık bir hale getirmeye ihtiyaç yoktur." diye konuştu.

İran ile Rusya'nın askeri işbirliği sürecek

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Sputnik'e verdiği özel röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Celali, İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliğine ilişkin, “Tahran ile Moskova askeri işbirliğini sürdürecektir. ABD yaptırımları İran'ın askeri gücünü ve bilimsel araştırmalarını etkilemeyecektir.” dedi.

Büyükelçi Celali sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika’nın kötü davranışları gelecekte de devam edecek, çünkü bu ülke artık eski gücüne sahip değil. Rusya, Çin, İran ve yaptırım altındaki diğer ülkeler bir araya gelmeli ve diğer ülkeler ve halkları için zararlı sonuçlara yol açan güç kullanımının yasadışı bir eylem olduğunu göstermeli.

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın bir numaralı gücü olduğunu söylemek istiyor. Fakat gerçekte böyle bir durum yok, onu geride bırakan birkaç ülke var.”

İran'da toplam 865 bin 474 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 178 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 121 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 273'e, vaka sayısının da 1 milyon 145 bin 651'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 627'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 865 bin 474'e ulaştığı bilgisini verdi.