İran'da toplam 894 bin 366 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 191 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 816'ya, vaka sayısının da 1 milyon 164 bin 535'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 519'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 894 bin 366'ya ulaştığı bilgisini verdi.