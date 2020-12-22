  1. Toplum
22 Ara 2020 14:25

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 3'e, vaka sayısının da 1 milyon 170 bin 743'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 467'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 903 bin 998'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891302

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler