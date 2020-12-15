İran'da 833 bin 276 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 223 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 704 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 670'ye vaka sayısının da 1 milyon 123 bin 474'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 704'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 833 bin 276'ya ulaştığı bilgisini verdi.