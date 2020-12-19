İran Sağlık Bakanlığı: 875 bin 943 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 448'e, vaka sayısının da 1 milyon 152 bin 72'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 591'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 875 bin 943'e ulaştığı bilgisini verdi.