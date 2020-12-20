İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 312 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 625'e, vaka sayısının da 1 milyon 158 bin 384'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 563'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 885 bin 54'e ulaştığı bilgisini verdi.