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22 Şub 2021 12:47

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'ya gidecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'ya gidecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek üçlü toplantıya katılmak üzere Türkiye'ye gidecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmen Dışişleri Bakanı Raşit Meredov yarın Ankara'da bir araya gelecek. 

Azerbaycan basınına göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ceyhun Bayramov'un 3'lü toplantıya katılmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Ankara'da ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile yakın işbirliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımlar ikili ve üçlü formatta ele alınacak.

News Code 1892693

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