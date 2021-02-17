  1. Azerbaycan
17 Şub 2021 09:39

Çavuşoğlu resmi temaslar için Bakü'ye gidecek

Çavuşoğlu resmi temaslar için Bakü'ye gidecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere 18 Şubat'ta Azerbaycan'a gideceği belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18-19 Şubat tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a geleceği bildirildi. Açıklamada, 19 Şubat'ta Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin de Azerbaycan’a resmi bir ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Başkent Bakü'de 19 Şubat'ta da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ve Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı’nın gerçekleştirileceği aktarıldı.

Kaynak: T24

News Code 1892575

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