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9 Mar 2021 12:47

Çavuşoğlu Özbek mevkidaşı ile Karabağ’ı görüştü

Çavuşoğlu Özbek mevkidaşı ile Karabağ’ı görüştü

Özbekistan’dakitemaslarını sürdüren Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov'la Afganistan, Dağlık Karabağ, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını söyledi.

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Özbekistan ile ilişkilerin daha da güçlendirileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kamilov'la Afganistan, Dağlık Karabağ, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını söyledi.
 

News Code 1893002

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