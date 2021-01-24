Türkiye'den Azerbaycan'a başsağlığı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan basınına göre, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmesinde, "Türk gemisine korsan baskını" konusu ele alındı.
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı bir denizcinin korsan saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle Bayramov'a başsağlığı dileğinde bulundu.
Nijerya açıklarında Türk gemisine korsanlar tarafından baskın yapılmıştı.
Olayda Azerbaycan uyruklu bir denizci hayatını kaybederken 15 denizci de rehin alınmıştı.
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