  1. Türkiye
6 Mar 2021 13:13

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan üçlü zirve yapacak

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan üçlü zirve yapacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan üçlü zirvesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Türk medyasına göre Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretine ilişkin tarihi, mevkidaşı Meredov ile değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İnşallah haziran-temmuz gibi bu ikili zirveyi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Ayrıca o ziyaret marjında Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan üçlü zirvesini gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Bu zirvelerde önemli anlaşmalar da imzalanacak. Dolayısıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığını devraldığını ve bu yılın sonunda zirve başkanlığını da Türkiye'den devralacağını belirterek "28 Kasım'da Türkmenistan'da EİT Zirvesini de gerçekleştireceğiz" dedi.

News Code 1892935

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