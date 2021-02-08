  1. Dünya
  2. Ortadoğu
8 Şub 2021 10:50

Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek

Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Şubat 2021 tarihlerinde Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuveyt, Umman ve Katar'a gerçekleştireceği resmi ziyaretler çerçevesinde, bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve üst düzey zevatla temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin muhtelif veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımız ziyaretleri kapsamında ayrıca, bu ülkelerdeki iş insanlarımızla bir araya gelecektir."

TRT Haber

News Code 1892379

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler