Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuveyt, Umman ve Katar'a gerçekleştireceği resmi ziyaretler çerçevesinde, bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve üst düzey zevatla temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin muhtelif veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımız ziyaretleri kapsamında ayrıca, bu ülkelerdeki iş insanlarımızla bir araya gelecektir."

TRT Haber