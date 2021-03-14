AGİT Dönem Başkanı'nın Azerbaycan ziyaretinin detayları açıklandı

Trend Haber Ajansı'na göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yarın 15 Mart'ta Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Başbakan Ali Esedov ile bir araya gelerek, AGİT-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra Dağlık Karabağ meselesini görüşecek.

AGİT Dönem Başkanı Linde'nin ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.