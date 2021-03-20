İran-Azerbaycan işbirliği güçlendirilmeli

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yaptığı telefon görüşmesinde Nevruz Bayramını tebrik ederek, “İran ve Azerbaycan siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve akademik alanlarda işbirliği de dahil olmak üzere pek çok alanda ilişkilerini genişletebilir” dedi.

Mahmud Vaizi ayrıca iki ülkenin taşıma ve transit alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Tahran ve Bakü, son bir yıl boyunca pandemiye rağmen mal transiti hususunda iyi bir işbirliği yaptı. Bu işbirliğinin önümüzdeki yılda daha artmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

İran’ın COVID-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra aşı üretimindeki başarılarına değinen Vaizi, İran’ın bu konudaki denimlerini Azerbaycan’la paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

Vaizi ilaveten, Aras Nehri üzerindeki işbirliğine dikkati çekerek, Hüdaaferin barajı ve Kızkalesinin yanı sıra Astara Çayı köprüsünün işletmesinin hızlandırılmasını vurguladı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de bu telefon görüşmesinde yeni yılın başlanmasını tebrik ederek, Bakü’nün tüm alanlarda Tahran’la ilişkilerini güçlendirmekten yana olduğunu duyurdu.