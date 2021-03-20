İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 540 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 724'e vaka sayısının da 1 milyon 793 bin 805'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 849'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 536 bin 606'ya ulaştığı bilgisini verdi.