Akşener'den 'AYM kapatılsın' diyen Bahçeli'ye yanıt

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması için yapılan başvuruya ilişkin iddianameyi iade etmesini değerlendiren İYİ Parti lideri Akşener, "Hukukçu değilim. Yargıtay'ın iddianamesindeki AYM raportörünün bu eksikliklerinin düzeltilmesi amacıyla geri gönderdiği bilgim var. Dolayısıyla bu normal prosedür gibi görünüyor." dedi.

Bahçeli'nin, iade kararı sonrası yaptığı 'AYM kapatılsın' çıkışını da değerlendiren Akşener, "Bahçeli sürekli ‘kapatın’ dediği için, Yargıtay hızlı bir dosya hazırladı. Fakat başka bir durum var. Erdoğan’ın ikinci kez seçilip seçilmeyeceğine dair tartışmalar var. Bahçeli de Erdoğan’ın üzülmesini istemediği için AYM’yi taşlamaya başladı. Ama bunları bir tarafa koyarsak, bu tür çok üst perdeden ve racon kesen açıklamaların hukuka, demokrasiye, insan haklarına, 150 yıllık demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin bir yakın kardeşinin kız kardeşi olarak kendisini eve dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Evinde dinlenmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi iade eden Anayasa Mahkemesi'ne sert tepki göstermiş, "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" demişti.

Kaynak: Euronews