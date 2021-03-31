Eski Merkez Bankası Başkanı'ndan AKP'ye tepki

Eski Merkez Bankası Başkanı Dumuş Yılmaz, AKP'nin ekonomi politikasının vatandaşın sofrasındaki lokmayı azalttığını söyledi.

Devleti yönetenlerin Merkez Bankası uzmanlarının görüşlerine göre hareket etmesi gerektiğini kaydeden Durmuş, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Ellerinden bir şey gelmediği anlaşıldı. Her konuşmalarında yurttaşın masasındaki 5 zeytinden 3’ü yok oluyor. İnanın, siyasetçi sussa, Merkez Bankası yönetimi sadece yetkin uzmanlarının önerdiğini eyleme koysa, kesin her şey şu andakinden daha iyi olacaktır. Maliyeti düşük politikalar..."

Kaynak: Miili gazete