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30 Mar 2021 23:17

Türkiye'de 155 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye'de 155 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 155 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 37 bin 303 kişiye vaka, bin 376 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 31 bin 385 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 19 bin 925 oldu.  

Ağır hasta sayısı 2 bin 54

Tabloya göre, toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 54, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33, bugünkü test sayısı 235 bin 298 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1893358

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