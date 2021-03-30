Sözcü: Eski Başbakan Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı olacak!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Hükûmette değişiklikler bekleniyor.AKP kulislerinde dolaşan acayip bir haber var: 'Eski Başbakan Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı olacak' diyorlar. İddiaya göre, Mevlût Çavuşoğlu gidecek, Çiller gelecekmiş! Sadece dedikodu da olabilir!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Tansu Hanım'ın Başbakanlık yaptığı yıllarda Amerika'daki lobilerle iyi ilişkiler kurduğu, Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki buzları eriteceği, Türkiye ile Amerikan yönetimi arasında köprü kuracağı, Londra borsalarında borç para bulabileceği konuşuluyor. Tansu Hanım, Dış İşleri Bakanlığı'nı kabul eder mi, bilmiyorum ama düşünülen işlerin hiç birini yapabileceğini sanmıyorum. Onun, Türkiye'nin uluslararası görüntüsünü düzelteceğini hayal edenler, sadece hayalleriyle kalırlar! Köprünün altından çok sular aktı, zaman hayli değişti çünkü!" ifadesini kullandı.