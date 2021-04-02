Kulis: Erdoğan kabinede yapacağı değişiklik üzerinde çalışıyor

Uzun süredir kamuoyunda olan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesinde değişiklik yapacağı beklentisi, son dönemde zirveye çıktı. Siyaset kulislerinde Erdoğan’ın yakın zamanda kabinesinde bazı bakanları değiştireceği herkesin dilinde.

Bir yandan ekonomik kriz derinleşirken, diğer yanda olası bir erken seçim ihtimali güçlendi. Erdoğan’ın yeni sürece, yeni kabineyle girerek kan tazeleyeceği belirtiliyor.

Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, kabine değişikliği beklentisinde ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Kabine değişikliği nedeniyle gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün tatile çıktı. Nerede tatil yaptığı sır gibi saklanıyor. Bugün de herhangi bir programı yok. İddiaya göre, Erdoğan tatilde yeni kabinesine şekil veriyor.

Yeni kabine ne zaman?

Bu soruya yanıt olarak, gelecek hafta işaret ediliyor. Erdoğan’ın pazartesi Ankara’ya döneceği ve belirleyeceği bir günde kabinede değişikliği açıklayacağı dillendiriliyor.

Peki, kimler değiştirilecek?

Bir yandan kabinede olanlar koltuğumu korur muyum kaygısı içerisindeyken, diğer yandan kabineye girmek isteyenlerde heyecanlı bir bekleyiş oluştu.

Erdoğan’ın kabinede özellikle dışarıdan getirdiği, teknokrat bakanları değiştirebileceği konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın değişebilecek bakanlar arasında isimleri öne çıkıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da koltuğu sallantıda. Bu bakanlığın Aile ve Çalışma şeklinde ikiye ayrılması bekleniyor.

Diğer yandan Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ikiye ayrılacağı da ifade ediliyor.

Peki, kimler bakanlık bekliyor.

Kulislerde, son AKP kongresinde MYK’ye alınmayan eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş’un bakan olabileceği belirtiliyor.

Gökçek neden sessiz?

Bu arada kulislerde dikkat çeken bir ismin daha bakanlık beklediği iddia ediliyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in son 6 gündür ortalıkta gözükmemesi, sosyal medya hesaplarını kullanmaması dikkat çekiyor. Gökçek sadece bugün Cuma mesajı paylaşmakla yetindi. Kaynaklar, konuya ilişkin “Melih Gökçek bakanlık bekliyor, o yüzden sessiz” yanıtını veriyor.

Gökçek’in gönlünden ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiği belirtiliyor.

Gökçek’in bakan olmasını destekleyenler kadar, AKP içinde karşı çıkan ciddi bir kesim de bulunuyor. Son AKP Kongresi’nde Gökçek’in MKYK listesine girdiği, ancak yapılan itirazlar üzerine son gün çıkarıldığı basın basına yansımıştı.

Durum bu.

Kabine değişecek mi, teknotrat bakanlar gidecek mi, Melih Gökçek bakan olabilecek mi sorularının yanıtı ise Erdoğan’da…

Kaynak: Gerçek gündem