ABD'li bir yetkili Viyana görüşmelerini değerlendirdi

Viyana'da devam eden Viyana'daki nükleer görüşmeleriyle ilgili telekonferans yoluyla basın mensuplarına açıklamalar yapan bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, gelinen son durumu değerlendirdi.

Viyana'daki görüşmelerde mesafe katedildiğini vurgulayan yetkili, günün sonunda bir anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etti ve görüşmelerin devamının önemli olduğunu söyledi.

Bununla beraber özellikle yaptırımlar konusunda Washington ile Tahran'ın aynı noktada olmadıklarının açık olduğunu ve bu hususun geniş şekilde ele alındığını belirten yetkili, "Eğer İran, 2017'den bu yana uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasında ısrar eder ve yoksa anlaşma olmaz derse o zaman bir çıkmaza doğru gidiyoruz demektir" yorumunu yaptı.

Yetkili, görüşmelerde alınan mesafenin önemli olduğunu fakat yeterli olmadığını dile getirerek, "İlerleme emareleri gördük fakat halen İran'ın anlaşma koşullarına geri dönmek için gerekenleri yapma isteğinin olup olmadığına ilişkin soru işaretleri var" dedi.

Kaynak: Sputnik