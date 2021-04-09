Yaptırımlar kalkmazsa uranyum zenginleştirme işlemi devam edecek

İran devlet televizyonu Press TV'ye konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın nükleer anlaşma tutumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Irakçi, "ABD tüm yaptırımlarını kaldırıp nükleer anlaşmaya geri dönene kadar, İran'ın özellikle zenginleştirme alanındaki faaliyetlerinin hiçbiri durmayacak ve hatta azalmayacaktır." dedi.

Uranyumu yüde 20 zenginleştirme faaliyetlerinin hızla ilerlediğini belirten Irakçi, "Bu süreç, ABD'nin tüm yaptırımları kaldıracağı bir anlaşmaya varılıncaya kadar devam edecek; birçok kez söylendiği gibi, tek adımda tüm yaptırımlar kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Irakçi, Viyana'daki nükleer görüşmelerine dair, "Sanırım önümüzde çok uzun bir yol var. İleriye doğru ilerliyoruz ve müzakere ortamı da gayet yapıcı bir ortam." diye konuştu.