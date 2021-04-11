İranlı müzakereci nükleer anlaşmanın önündeki en büyük engeli açıkladı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Japonya'nın İngilizce yayın yapan TV kanalı NHK'ye verdiği demeçte Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen 18. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nı değerlendirdi.

Görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini anlatan Irakçi, "Viyana'daki görüşmelerin atmosferi yapıcı ve olumluydu. Ancak bunun kolay olmayacağını bilmeliyiz, bu yüzden müzakerelere devam edeceğiz." dedi.

Irakçi sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmanın önündeki en büyük engel, ABD'nin Trump yönetimi tarafından uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda isteksiz olmasıdır. Bize göre Amerika nükleer anlaşmaya geri dönmek istiyorsa, anlaşma ile ilgili yaptırımlar ve önceki yönetimin uyguladığı tüm yaptırımları kaldırması lazım."

Irakçi, Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm yaptırımları kaldırdığı takdirde İran’ın taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini açıklamıştı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşması ve ABD’nin bu anlaşmaya dönmesine yönelik görüşmelerin ikinci turu Cuma günü başlamıştı. Söz konusu görüşmelerin gelecek hafta Çarşamba günü devam edeceği bildirilmişti.