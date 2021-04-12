ABD Dışişleri Bakanı İran'ı görüşmek üzere Brüksel’e gidecek

ABD basının kimliğinin açıklanmaması koşulu ile bilgi veren bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bu hafta NATO’yu ziyaret edecek olan Savunma Bakanı Lloyd Austin’e katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gideceği belirtildi.

Yetkili, Blinken’ın ziyaretinde önceliğin Ukrayna’da artan tansiyon olduğunu belirtirken, ayrıca İran ve Afganistan konularının da görüşüleceğini bildirildi. Bugün erken saatlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Blinken, 2014 yılından bu yana ilk defa bölgede bu kadar Rus askeri bulunduğuna dikkat çekmiş, "Başkan Biden bu konuda çok netti. Rusya pervasızca veya agresif davranırsa, bunun bedelleri ve sonuçları olacaktır" demişti.

Kaynak: T24