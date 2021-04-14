Demokrat senatörlerden Biden'a "nükleer anlaşma" mektubu

Amerikan medyasına göre Senatör Tim Kaine ve Chris Murphy liderliğindeki 27 milletvekili, Başkan Joe Biden’a Salı günü yazdığı bir mektupta, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın maksimum baskı politikası ve nükleer anlaşmadan çekilme kararının başarısızlıkla sonuçlandığına işaret edildi.

Demokrat senatörler, Başkan Biden’a İran ile nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.

İki düzineden fazla Demokrat senatör, İran’ın nükleer anlaşmasına verdiği desteği dile getirdi.

Söz konusu mektupta, İran ile bu hafta içinde Viyana’da yeniden başlaması planlanan nükleer görüşmeleri memnuniyetle karşılandı.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur oturumu yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.