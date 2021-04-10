Görüşlerimiz karşılanıncaya kadar nükleer müzakerelere devam edeceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen 18. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nı değerlendirerek, "Yaptırımların kaldırılması ve nükleer ile ilgili iki çalışma grubu oluşturduk. İki grup neredeyse üç gün boyunca yoğun bir şekilde çalıştı. Onların işleri ilerlettiğini söyleyebiliriz. Taraflarca yapılması eylemlerin çerçevesi şimdi daha da netleşti” dedi.

Irakçi sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki zorlu yolu aşmak için çok çalışmak gerek. Ayrıca ABD’nin tüm yaptırımlarını kaldırmaya karar vermesi için güçlü bir siyasi iradeye sahip olması gerekiyor ve bunun sonuç vereceğini umuyoruz.”

Müzakere ortamının olumlu ve yapıcı olduğunu kaydeden Irakçi, “Toplantıda heyetlerin daha fazla istişare için başkentlerine dönmeleri kararlaştırıldı ve önümüzdeki hafta Çarşamba günü P4 + 1 ülkelerinin katılımıyla bu toplantıya devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

“Bizi ilgilendiren konu tüm yaptırımların kaldırılması, yani Bay Trump'ın başkanlık görev süresi boyunca uygulanan tüm yaptırımlar ve anlaşma kapsamında kaldırılması gereken tüm yaptırımlar. Tüm bu yaptırımlar kaldırılır ve taleplerimiz karşılanırsa, anlaşmaya geri dönüş yolu da açılır.” diyen Irakçi, yaptırımların kaldırılması yönünde çalıştıklarını aktardı.

Abbas Irakçi, “Görüşlerimizi mantıklı bir dille ifade ediyor ve arkasındayız. Dolayısıyla görüşlerimiz karşılanıncaya kadar müzakerelere devam edeceğiz.” diye konuştu.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.