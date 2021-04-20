Merkel'den "Dağlık Karabağ" yorumu

Trend haber ajansına göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, video konferans yöntemiyle katıldığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Dağlık Karabağ krizine değinen Merkel, gelecekte Karabağ'daki gibi çatışmalardan kaçınmak için uluslararası hukuka uymanın önemini vurguladı.

Almanya lideri, "Bir ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda şüphe edilirse, ortak değerlerimize aykırıdır. Bunu Dağlık Karabağ'daki olaylarda gördük. Avrupa Konseyi bu konuda belirleyici bir rol oynayabilir." ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz sene Dağlık Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan askerleri arasında haftalardır devam çatışmalar Moskova'nın ara buluculuğu sonrası 10 Kasım'da sona ermişti. Yapılan anlaşma gereği Erivan hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprağı kabul edilen Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalmıştı.