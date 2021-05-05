Sergey Lavrov, Karabağ için Bakü'ye gidecek

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Mayıs tarihinde Ermenistan’ı ziyaret edecek." dedi.

Zaharova, Bakan Lavrov’un, 10-11 Mayıs tarihinde Bakü’ye gideceğini de açıkladı.

Zaharova, “Görüşme sırasında ikili ilişkilerine ve bölgesel işbirliğine dair birtakım konular, ayrıca uluslararası arenada ortaklığıa dair konular konuşulacak. Ancak müzakerelerin ana konusu, Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan yönetimi arasında elde edilen anlaşmaların hayata geçirilmsi olacak” şeklinde konuştu.

Sergey Lavrov, 1 Nisan tarihinde aynı konuyu Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la da konuşmuştu.