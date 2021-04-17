Rusya'dan Karabağ'daki mayınlı bölgelerin temizliğine dair açıklama

Report.az'ın TASS haber ajansına dayandırdığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Birleşmiş Milletler (BM) Dağlık Karabağ’da mayın temizleme çalışmalarına katılımla ilgili teklifimize henüz yanıt vermedi." dedi.

Karabağ'daki mayınlı bölgelerin temizliği ile ilgili olarak açıklamada bulunan Bakan Şoygu, "Orası tamamen mayınlı. Siviller oraya dönemez. Geri dönen oldu mu? Henüz kimse yok." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz sene Dağlık Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan askerleri arasında haftalardır devam çatışmalar Moskova'nın ara buluculuğu sonrası 10 Kasım'da sona ermişti. Yapılan anlaşma gereği Erivan hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprağı kabul edilen Dağlık Karabağ bölgesinden çekilmek zorunda kalmıştı.