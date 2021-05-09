İran Karabağ'a yük taşıdığı iddialarını reddetti

Trend haber ajansına göre İran’ın Bakü Büyükelçiliği, İran’a ait kamyonların Laçın koridoru üzerinden Hankendi'ye mal taşıdığı yönündeki iddiaları reddetti.

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, "İranlı yetkililerin yaptığı incelemelere göre sosyal medyada paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmıyor. İki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde, bu tür temelsiz iddialar ve sahte haberler iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini istemeyen gruplar tarafından yayınlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

İran kamyonlarının Laçın koridoru üzerinden Karabağ'ın Hankendi bölgesine mal taşıdığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

