Putin ile Paşinyan Moskova'da Dağlık Karabağ'ı görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Nikol Paşinyan, Putin ile görüşmesinde Dağlık Karabağ'da Bakü ile esir takasının hala çözüme ulaşmadığını belirtti.

Putin'den Azerbaycan ile esir takası konusunda yardımcı olmasını isteyen Paşinyan, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücünün 'bölgedeki istikrar ve güvenliğin en önemli unsuru haline geldiğini' söyledi. Paşinyan, Ermenistan'da yeni nükleer santral inşasını görüşmek istediğini de aktardı.

Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin varlığının bölgede istikrar ve güvenlik için en önemli unsur haline geldiğini belirtmek isterim. Bu bağlamda bugün sizlerle bölgemizdeki, Dağlık Karabağ'daki, Ermenistan ve çevresindeki güvenlik sisteminin mimarisi ile ilgili görüşlerinizi ele almayı umuyorum. Elbette bugün Rus-Ermeni ortak kuvvet grubunun faaliyetlerinin bazı nüanslarını görüşeceğiz."

Putin: En ivedi sorun Karabağ’daki durumun normale dönmesi

Putin de Dağlık Karabağ’daki durumun normale dönmesinin en güncel ve en ivedi sorun olarak devam ettiğine vurgu yaptı. Rus lider, “Elbette ikili ilişkilerin tesis edilmesi açısından konuşacak çok şeyimiz var ve elbette en güncel, en ivedi sorun, Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumun normale dönmesi” diye konuştu.

Kaynak: Sputnik