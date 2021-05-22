Greenpeace, Türkiye'nin plastik poşet ithalatı yasağını memnuniyetle karşıladı

Türkiye'nin Avrupa’dan en çok plastik çöp alan ülke olduğu konusunda sık sık uyarılarda bulunan Çevre örgütü Greenpeace, Ankara'nın etilen polimer atık ithalatı yasağını memnuniyetle karşıladı.

Özellikle en son yayımladığı raporda İngiliz ve Alman süpermarketlerine ait plastik poşetlerin Adana'da yol kenarlarına ve tarlalara atıldığını belgeleyen örgüt, yasağın bir "kilometre taşı" olduğunu belirtti.

"Yasak, İngiltere'nin de sorumluluk alması anlamına geliyor"

Plastik atık ithalatının yasaklanması için uzun süredir mücadele eden Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeler Lideri Nihan Temiz Ataş da Reuters'e yaptığı açıklamada, "yasağa göre 2020’de ithal ettiğimiz yaklaşık 660 bin ton plastik atığın yüzde 74’ü artık yasaklı listeye alındı" diyerek, "Bu, onların (İngiltere) sorumluluk almaları ve kendi malzemelerini geri dönüştürmeleri gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ticaret Bakanlığı'nca çevreyi kirleten ve sıfır atık politikasına zarar veren atık ithalatında yasağın kapsamı genişletilerek, yasak listesine plastik poşet de dahil edilmişti.

İngiltere'nin çevre departmanı Defra: Yasadışı atık ihracatına daha sıkı kontroller getireceğiz

İngiltere'nin çevre departmanı olan Defra'nın bir sözcüsü de ülkenin atıklarının çoğunu ülke içinde tutması gerektiğini kabul etti.

Yapılan açıklamada, "Plastik atık ihracatını OECD dışı ülkelere yasaklamayı ve Türkiye gibi ülkeler de dahil olmak üzere yasadışı atık ihracatını daha sıkı kontroller yoluyla kısıtlamayı taahhüt ediyoruz" denildi.

Türkiye'de son 10 yılda çöp ithalatı yüzde 7 bin 300 oranında arttı ve yıllık 600 bin tona çıktı.

Resmi verilere göre ayrıca Türkiye, 2020'de yaklaşık 210.000 ton veya toplamın yüzde 30'unu alarak İngiltere'nin plastik atık ihracatında en büyük destinasyon haline geldi.

Kaynak: Euronews