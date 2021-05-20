Piyasalarda 'İran petrolü' endişesi

Petrol, yatırımcıların İran’dan gelecek arza odaklanmasıyla son üç haftanın en düşüğüne yakın bir seviyede yatay seyrediyor.

Vadeli kontratlar, Londra piyasasında Çarşamba günü yüzde 3 geriledikten sonra çok az değişiklik kaydetti.

Üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi ABD ve İran’ın nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya çok yakın bir durumda olduklarını söyledi. Bu da İran’ın daha fazla petrol üreteceği anlamına geliyor.

Petrol fiyatları yıl başından bu yana hala yüzde 30 yukarıda bulunurken Çin’deki talep güçlü kalmaya devam ediyor.

Hindistan’daki salgın ise en büyük rafineri olan Indian Oil Corp’un ürün işleme oranlarının yüzde 20’ye yakın düşmesine yol açtı.

Temmuz vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,2 yükselişle varil başına 66,76 dolardan işlem gördü.

Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 17 cent yükselerek varil başına 63,53 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg