Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında ülke gündemine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti:

Türkiye'de rezalet olayların yaşandığını dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı yapan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Şu tablo ile, yaşanan rezaletlerle başka bir ülkede olsa şimdiye çoktan erken seçim ortamına girilmişti. Hiçbir ülkede iktidar böylesi bir rezalet yumağı üzerinde oturamaz, ayakta duramaz.

Türkiye bugün erken seçime gidemiyorsa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelmesi ile erken seçimin zorlaşmış ve Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında kalmış olmasındandır.

Zamanla Cumhurbaşkanı da bu rezaletlerin üzerinde oturdukça her gün oylarının eridiğini görecek. Cumhurbaşkanı’na çağrım bir an önce ülkeyi erken seçime götürmesidir. Eğer halk desteğinin devam ettiğine inanıyorsa erken seçime gitmekten korkmaması lazım. Demek ki korkuyor. Türkiye’de erken seçim şartları psikolojik olarak oluşmuştur.

Kaynak: Milli Gazete