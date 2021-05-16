İran ile olan Kapıköy Kapısı yarın yeniden açılıyor

Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl 24 Mart'ta araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta açılacağı belirtildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 aydan bu yana kapalı olduğunu, kararın kendilerini sevindirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 17 Mayıs'ta kapının tekrar açılacağının müjdesini vermesi Van'da sevinçle karşılandı.Yılda ilimiz 1 milyon İranlı turist ağırlıyordu. Bunun büyük bölümü Kapıköy'de giriş ve çıkışları oluyordu. Bu da ilimizin ekonomisine tabana yayılması konusunda çok büyük etkileri vardı. Duran ekonomi çarklarımız yeniden dönmeye başlayacak. İnsanlarımız heyecanlı, mutlu bir şekilde bu kapının açılmasını bekliyor. Bir de 8 saat çalışan kapımızın 24 saat esaslı çalışması bizi daha da mutlu edecektir. Bu anlamda emeği geçen siyasi parti parlementerlerine, Van TSO olarak teşekkür ediyoruz. Tabii ki en başka sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. İşsizlik oranının en yüksek olduğu il maalesef Van. Pandemiden önce yüzde 23 olan işsizlik oranı , şu an yüzde 40-50 civarında. Genç nüfusta Türkiye'de ilk 5'teyiz. Yaş ortalaması 21'dir. Bu anlamda Ortadoğu'ya açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması halinde, yanı başımızda İran İslam Cumhuriyeti ve Türkü Cumhuriyetlerine ulaşım, gidiş ve gelişimiz çoğalacaktır. Bu da ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayacaktır."

Kaynak: Sputnik